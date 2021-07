Musica: Daria Biancardi in concerto versione Aretha Franklin

La voce nera e graffiante siciliana con cinque nuove orchestrazioni si esibisce in prima assoluta con un concerto dedicato alla regina della black music Aretha Franklin. In scena Daria Biancardi, accompagnata dall'Orchestra Jazz Siciliana, diretta dal Maestro Domenico Riina. Una esibizione pensata e dedicata alla voce soul internazionale, cantante e pianista statunitense Aretha Franklin, icona del gospel, denominata "Lady Soul". La sua voce è stata dichiarata ufficialmente "una meraviglia della natura". Un triplo appuntamento per questo momento in musica, per la prima volta messo in scena pubblicamente questo fine settimana, il 22 luglio alle ore 21.00 in Corso Umberto a Caltanissetta, per la rassegna L'Arte del Jazz, nata grazie alla collaborazione tra il Comune e la Fondazione Brass Group. Subito dopo è la volta di Palermo, il 23 ed il 24 luglio con doppio turno, ore 20.00 e 22.00 presso il Complesso Monumentale Santa Maria della Spasimo.

Cinque concerti dunque per Daria Biancardi, che cantando Listen ha vinto la supersfida di All Together Now su Canale 5.

Sarà lei a lanciarsi snella musica di Aretha Franklin accompagnata dall'Orchestra Jazz Siciliana. La sua sarà una scorribanda tra i pezzi più famosi della stessa cantante afroamericana, per poi lasciarsi coinvolgere dal suo repertorio oramai consolidato con l'orchestra del Brass. (ANSA).