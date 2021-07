Sicilia: Enrico Letta, giudizio su Musumeci molto negativo

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - "La Sicilia ha bisogno di una svolta, la gestione Musumeci ha dimostrato fino ad adesso e ulteriormente con la vicenda dell'emergenza Covid, una inadeguatezza totale. Il nostro giudizio è molto negativo. Ce la metteremo tutta per mettere in campo una proposta auterevole e forte, in questo senso vogliamo allargare la nostra coalizione.

Le Agorà democratiche sono rivolte a tutti coloro che hanno voglia insieme a noi di costruire idee nuove per il futuro della Sicilia". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ai cronisti a Palermo. (ANSA).