Mattarella al teatro Greco Siracusa per spettacoli classici

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena arrivato al teatro greco di Siracusa.

Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto, appena sceso dall'auto, dal presidente della Regione Nello Musumeci e dal sindaco e presidente della Fondazione Inda, Francesco Italia. Un saluto istituzionale, poi il presidente è entrato all'interno dell'area del teatro dove questa sera assisterà a Coefore Eumenidi di Eschilo per la regia di Davide Livermore, una delle due tragedie con Baccanti di Euripide diretta da Carlus Padrissa, in cartellone per la 56esima stagione delle rappresentazioni classiche della Fondazione Inda.

(ANSA).