Torna "Gelato & Pizza village" a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 17 LUG - A Palermo torna il «Gelato & Pizza Village». È la seconda edizione dopo il successo del 2019 e la rinuncia forzata del 2020, causa pandemia. Adesso si riparte in un luogo suggestivo come il Parco di Villa Tasca, con un fitto calendario di cinque giornate di iniziative e scorpacciate, da mercoledì 21 a domenica 25 luglio. L'organizzazione è della 3F Solution, la stessa azienda che a Palermo ha già creato «Expo Cook», diventata negli anni un punto di riferimento tra le fiere enogastronomiche d'Italia. La manifestazione è realizzata con il patrocinio della Confcommercio e della Fipe.

L'idea del Village è offrire ai siciliani e ai turisti un'occasione di stare insieme, in famiglia o con gli amici, per più ore. Ogni giorno il parco resterà aperto dalle 17 alle 24.

Dai numeri d'attrazione per i bambini agli sketch dei comici più apprezzati dal pubblico, dai concerti alla danza, saranno numerosi gli spettacoli a supporto alle degustazioni di pizza e gelato, due eccellenze della cucina siciliana. Il ticket d'ingresso (10 euro), offre, oltre agli spettacoli, quattro degustazioni (due di pizza e due di gelato) da sfruttare quando si ha voglia, anche in momenti diversi dalla serata. L'offerta è quella delle migliori pizzerie e gelaterie della città e la scelta del consumatore è libera, potrà degustare ciò che preferisce. Maestri pizzaioli e maestri gelatieri avranno infine la possibilità di sfidarsi in due simpatici contest. Mercoledì 21 luglio, proprio nel giorno dell'inaugurazione, si svolgerà la seconda edizione del concorso per pizzaioli professionisti «Mediterranean Pizza Award». Sabato invece tocca al gelato, con la seconda edizione del concorso «Palermo Capitale del Gelato d'Autore». (ANSA).