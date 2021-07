Borsellino: lunedì Letta a Palermo per iniziative legalità

(ANSA) - PALERMO, 17 LUG - Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, sarà a Palermo lunedì 19 luglio per il primo appuntamento nazionale delle tre pre-Agorà Democratiche, gli eventi pilota pensati per lanciare l'iniziativa e avviare la fase di test della piattaforma online https://www.agorademocratiche.it/. Una data dal valore fortemente simbolico perchè coincide con il 29/esimo anniversario della strage di via D'Amelio che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e a cinque agenti di scorta Legalità, sviluppo e territorio gli argomenti su cui ci si confronterà nell'appuntamento di Palermo, in programma a partire dalle 18 a Villa Filippina.

Prima, Enrico Letta sarà a Palazzo dei dei Normanni dove, accompagnato dal segretario regionale del PD Sicilia Anthony Barbagallo, incontrerà i leader regionali di Cgil, Cisl e Uil, alla presenza dei deputati del gruppo PD all'Ars.

Al termine dell'incontro è previsto un punto stampa, alle 15:45, in Piazza Parlamento. A seguire Letta si recherà in via D'Amelio per rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti di scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina uccisi da cosa Nostra il 19 luglio 1992. Infine Letta si sposterà a Villa Filippina dove si terrà la pre-Agorà Democratica di Palermo. (ANSA).