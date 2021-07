Teatro: 27 spettacoli al Libero, presentata 54esima stagione

(ANSA) - PALERMO, 16 LUG - Il Teatro Libero presenta la programmazione autunnale della 54a stagione, dal primo settembre al 18 dicembre 2021 alle 21.15 nella storica sede di Piazza Marina a Palermo. Ventisette appuntamenti che spaziano dalla drammaturgia contemporanea alla commedia, al teatro-circo, al teatro - danza, agli spettacoli rivolti a famiglie e ragazzi con Un'isola di teatro. "Un progetto coraggioso per una ripartenza in equilibrio tra contemporaneità e mito - sottolinea il direttore artistico Luca Mazzone - che tiene conto dei criteri di riprogrammazione e che propone nuova drammaturgia insieme ad ambiziosi progetti di riscrittura". Al centro le attività di produzione con cinque titoli, da Shakespeare a Gaudé (previsto il debutto di Onìsio Furioso), che coinvolgono quali registi Salvo Dolce, Luca e Beno Mazzone, Giada Costa, Lia Chiappara in collaborazione Claudia Puglisi. Poi cinque coproduzioni: con Giacomazzi / Sicurella, e con Andrea Saitta, il progetto Leviatano, frutto del network Ndn, in collaborazione con Mamimò, Teatro Stabile di Verona e Residenza Idra, e poi la coproduzione internazionale con Do Theatre, a firma di Evgeny Kozlov, Un4tunate tales. Numerose ospitalità con ampio spazio alla città: Cutino/Palazzolo, Koreja/Tramacere, Montandon/Ardini di Lunaria Teatro, Marco Lorenzi e l'apprezzatissima compagnia Il Mulino di Amleto di Torino; per finire Akròama di Cagliari e la nuova produzione della compagnia di danza svizzera di Tiziana Arnaboldi. Si comincia l'1 settembre (replica 2 e 3), con Oh my God!, performance di teatro - circo di Olivia Ferraris e Antonio Catalano. Un viaggio per adulti e bambini nel magico mondo circense. Il 4 e 5 settembre Clitennestra, di e da Marguerite Yourcenar, con la regia di Isabella Caserta e Jana Balkan, una coproduzione Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio Verona. Una riflessione sulla figura di Clitennestra tratta dal romanzo della nota scrittrice francese. (ANSA).