Covid: in Sicilia 353 i nuovi positivi, nessuna vittima

(ANSA) - PALERMO, 15 LUG - Sono 353 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.079 tamponi processati nell'isola. L'incidenza risale di colpo fino a poco sopra il 2,9%, tornando quasi al massimo di questi giorni che era stato al 2,5%. L'isola è di nuovo al secondo posto ex equo per i nuovi contagi giornalieri in Italia, insieme, al Lazio e dietro alla Lombardia che mostra 381 casi.

Gli attuali positivi sono 4.140 con un aumento di 202 casi. I guariti sono 171 mentre nelle ultime 24 ore non ci sono stati.

morti. Il totale dei decessi resta a 6.006.

Sul fronte ospedaliero c'è la risalita dei ricoverati che sono adesso 161, quattro in più rispetto a ieri, mentre sono 21 quelli in terapia intensiva uno in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Caltanissetta con 74 casi, Enna con 30, Messina 11, Agrigento 58, Ragusa 29, Palermo 15, Catania 104, Trapani 38, Siracusa 14. 20 casi a Catania si riferiscono al recupero di periodi precedenti eseguiti tra dicembre 2020 e gennaio 2021. A Palermo 11 sono migranti in centri accoglienza. (ANSA).