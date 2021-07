Si lancia da finestra per sfuggire a Cc, morto nell'Ennese

(ANSA) - BARRAFRANCA, 14 LUG - Un uomo di 42 anni L. A è morto a Barrafranca a seguito di una caduta da 7 metri di altezza. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era destinatario di un provvedimento restrittivo per l'esecuzione di una condanna. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione di Barrafranca, dove l'uomo si trovava in quel momento, ha tentato di fuggire lanciandosi da una finestra al secondo piano.

L'impatto con il suolo è stato fatale. L'uomo, all'arrivo degli operatori del 118, giunti da Caltanissetta in elisoccorso, era già deceduto a causa del grave trauma cranico riportato. (ANSA).