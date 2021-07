Musica: sold out per concerto De Dee Bridgewater al Palermo

(ANSA) - PALERMO, 14 LUG - Il Sicilia Jazz Festival apre i battenti con una preview, sold out dopo poche ore, per la sua prima edizione. Sarà una delle più grandi jazz vocalist ad aprire il Festival, Dee Dee Brigwater in concerto in esclusiva nazionale con l'Orchestra Jazz Siciliana. Una esibizione pensata e voluta dalla Regione Siciliana - Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo, promotrice del Festival, la cui organizzazione è stata affidata alla Fondazione The Brass Group. In scena la diva del jazz internazionale il 17 luglio con doppio turno, ore 19.30 e 21.30, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo.

Tra i big del Sicilia Jazz Festival grandi nomi come quello di Stefano Bollani, appena vincitore ai Nastri d'Argento 2021 come compositore della migliore colonna sonora per il film "Carosello Carosone" ed ancora la leggenda della batteria Billy Cobham, il grande bassista e compositore camerunese Richard Bona, le produzioni inedite che vedono protoganista l'Orchestra Jazz Siciliana insieme ad alcuni esponenti di spicco della musica italiana come Alex Britti, Samuel Romano, Roy Paci ed un tributo a Franco Battiato. Tra gli appuntamenti anche il concerto dedicato a Lelio Giannetto, che vedrà la partecipazione dell'Instant Composer Pool e della Sicilian Improvisers Orchestra. Il Festival si svolgerà in un'area del Centro Storico di Palermo, dal 13 al 19 settembre, per una intera settimana, in cui si susseguiranno concerti tra big, musicisti residenti, Maestri e giovani talenti di tutti gli Istituti Musicali di Stato della nostra Isola. (ANSA).