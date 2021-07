Incendi: appicca fiamme nel Catanese, denunciato da Cc

(ANSA) - MILITELLO IN VAL DI CATANIA, 14 LUG - Per evitare di dover togliere le sterpaglie prima di effettuare alcuni lavori di manutenzione su alcune tubature idriche a Militello in Val di Catania (Catania) lungo la Strada provinciale 28/I, in località Contrada Piano Mole, a un uomo di 54 anni ha dato fuoco a tutto con un accendino. E' stato però notato da una pattuglia di carabinieri della compagnia di Palagonia che l'hanno bloccato prima che si allontanasse a bordo di un furgone e lo hanno denunciato per incendio doloso. Per spegnere le fiamme, che ormai avevano messo in pericolo la sicurezza degli utenti della strada e una vicina scuola, i militari hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Palagonia. L'uomo, poi, in caserma ha detto di avere appiccato il fuoco perché avrebbe dovuto effettuare una pulizia preventiva per effettuare dei lavori di manutenzione su alcune tubature idriche. (ANSA).