Sicilia: Micciché, diminuito il numero delle leggi impugnate

(ANSA) - PALERMO, 13 LUG - Diminuisce il tasso di impugnazione delle leggi votate dall'Assemblea regionale siciliana. Lo ha annunciato il presidente dell'Ars, Gianfranco Micciché durante la cerimonia del ventaglio. Le leggi votate dal parlamento siciliano sono state quest'anno 28 di cui 19 di iniziativa governativa e 9 di iniziativa parlamentare. Solo il 6,4 per cento degli articoli votati è stato impugnato mentre l'anno scorso il tasso di impugnazione era stato delll'8,3.

"E' necessario - ha detto Micciché - che arrivino in aula disegni e proposte di legge che abbiano superato il controllo sulla loro correttezza tecnica e giuridica. In aula si dovrebbero discutere solo problemi di natura politica". (ANSA).