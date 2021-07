Sicilia: M5s, governo Musumeci nemico ambiente

(ANSA) - PALERMO, 13 LUG - "Il nostro emendamento che bocciava il condono edilizio non è passato per un solo voto, grazie anche ad alcuni nostri ex colleghi, ora di Attiva Sicilia. L'aggressione al paesaggio di questa norma, che estende gli effetti del terzo condono, di berlusconiana memoria, alle aree a vincolo relativo, per intenderci quelle tutelate dal paesaggio o quelle a rischio idrogeologico, è inaccettabile. Con questa norma il governo Musumeci, quello degli inceneritori, si conferma sempre di più nemico giurato dell'ambiente. Attendiamo il voto finale dell'aula, nella speranza che i deputati più avveduti capiscano il pericolo insito in questa norma".

Lo afferma il deputato regionale 5 Stelle Giampiero Trizzino, responsabile delle politiche ambientali del M5S Sicilia. (ANSA).