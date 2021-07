Covid: in Sicilia 174 i nuovi positivi, 4 le vittime

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Sono 174 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 15.499 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende consistentemente rispetto al fine settimana e si attesta poco sopra l' 1,1%, praticamente la metà di ieri, dopo essere arrivata fino al 2,5%. L'isola è di nuovo al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro, Lombardia e Veneto.

Gli attuali positivi sono 3.795 con un aumento di 60 casi. I guariti sono 110 mentre nelle ultime 24 ore mentre le nuove vittime sono 4 e il totale dei decessi sale a 5.996.

Sul fronte ospedaliero continua la risalita dei ricoverati che sono adesso 159 i ricoverati, uno in più rispetto a ieri, e 20 in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri Sul fronte del contagio nelle singole province in testa balza Agrigento con 44 casi seguita da Caltanissetta con 36 casi, Palermo 27, Trapani 24, Catania 20, Ragusa 11, Siracusa 8, Messina 4 e nessun caso oggi a Enna. (ANSA).