Anziani coniugi trovati morti in casa a Ribera, indagini

(ANSA) - RIBERA, 13 LUG - I carabinieri di Ribera (Agrigento) indagano sul ritrovamento dei cadaveri di una coppia di anziani coniugi (74 anni lui, 75 lei) all'interno della loro abitazione, in via Parlapiano, in pieno centro abitato.

L'intervento dei militari è stato deciso dopo alcune segnalazioni da parte dei vicini di casa, che si erano insospettiti perché da giorni non avevano più notizie dei due coniugi. Sono in corso gli accertamenti del medico legale. Sull'episodio indaga la procura della Repubblica di Sciacca.

(ANSA).