Libri: La TV Privata-La Pop TV, storia delle 'private' etnee

(ANSA) - CATANIA, 12 LUG - 'La TV Privata - La Pop TV" è il titolo del libro d'esordio nel mondo della saggistica del giornalista catanese Carmelo Aurite. Il volume, edito da "Akkuaria Libri", ricostruisce la storia della televisione in Italia con particolare attenzione a quella 'libera'.

"Il testo - spiega l'autore - vuole essere una ricostruzione del fenomeno dell'emittanza privata, analizzato dalla prospettiva etnea. E' il racconto di un fenomeno che ha come protagonista chi ha contribuito con il proprio impegno professionale al suo sviluppo. Il libro - aggiunge Aurite - è rivolto ad un target di appassionati di televisione, agli studenti di scuole superiori ed università attenti ai processi di comunicazione e soprattutto, alla generazione dei millennials che non ha vissuto gli anni d'oro dell'emittenza locale".

La prefazione è curata da Mauro Roffi, già redattore della rivista di settore "Millecanali"; la postfazione da Massimo Lualdi, editore del sito specializzato di comunicazione "Newslinet.com". La copertina è stata elaborata dal graphic design David Arona.

Le Tv siciliane sono rappresentate come modello di una parabola tutta italiana, partendo proprio dal 1975 con la nascita di Teletna e nel 1979 con Antenna Sicilia. Attraverso interviste e testimonianze di studiosi come il prof. Giorgio Simonelli docente universitario e noto opinionista di Tv Talk di Rai3, precursori e imprenditori delle Tv libere viene tracciato uno spaccato sull'emittenza televisiva privata con specifica attenzione al periodo compreso tra il 1991 e il 2021. Presente nel volume anche il racconto delle esperienze professionali nell'ambito delle Tv private di Daniele Piombi, Pippo Baudo e Mike Bongiorno, quest'ultimo attraverso la voce del figlio Nicolò, presidente della Fondazione 'Mike Bongiorno' (ANSA).