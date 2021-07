Europei: festa a Lampedusa, anche in hotspot migranti

(ANSA) - PALERMO, 12 LUG - Sulle note della canzone "Questo è l'ombelico del mondo" di Jovanotti, suonata dal vivo da un complesso musicale, anche a Lampedusa, estremo lembo d'Europa, al termine della vittoria ai rigori della squadra di calcio italiana nella finale dei campionati europei giocata a Wembley è scoppiata la festa. Canti e balli in strada e nell'hotspot che ospita i migranti giunti in questi ultimi giorni nell'isola.

Tanta gioia e poche mascherine fino all'alba, con caroselli di auto che hanno invaso le strade dell'isola più grande dell'arcipelago delle Pelagie. E molte bandiere tricolori che sventolavano facendo dimenticare per poche ore l'emergenza sbarchi a Lampedusa (ANSA).