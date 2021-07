Comuni: estate a Pozzallo tra cultura, musica e sociale

(ANSA) - POZZALLO, 12 LUG - Il comune di Pozzallo, uno dei più antichi e importanti porti di Sicilia, città ricca di storia e crocevia degli scambi culturali e commerciali del Mediterraneo, si ripropone nell'estate 2021 come catalizzatore di eventi e spettacoli dedicati al territorio. E' l'obiettivo dell'estate pozzallese promossa dal Comune, dal sindaco Roberto Ammatuna e dall'assessore alla Cultura Giuseppe Privitera, pewr "alimentare il dibattito e la riflessione su alcuni temi quanto mai attuali, come la riscoperta dell'umanità universale e il valore delle radici mediterranee come segno di appartenenza ad un'unica identità".

Si parte il 24 luglio, a Villa Tedeschi, con la seconda edizione di 'Oikos Festival' sul tema 'Pozzallo, Fra terra e mare'. Ci sarà un focus sul waterfront, affidato ad esperti di Storia mediterranea ed architetti della sostenibilità ambientale e prosegue con le sezioni Narrazioni e Performance, per concludersi con Icona.

Il 31 luglio, ai cantieri navali della 'A Valata' , ci sarà un concerto jazz con protagonista il sassofonista Francesco Cafiso, in riva al mare, sugli scogli adiacenti al cantiere navale. Uno spettacolo di commistione tra musica e arte dedicato alla storica imbarcazione del 1914 Irene of Boston, l'antico cutter inglese che giaceva sugli scogli dell'antico scalo Pozzallese.

il 1 agosto sarà il momento della terza edizione di Pozzallo all'opera nel mondo (Pom), il gala che coniuga musica operistica e impegno sociale e che si tiene all'aperto in una location unica: il porto della città. Tra le 'voci' dei concerti quella del tenore pozzallese Enea Scala. Il tema di Pom sarà 'La Patria' per i 160 anni dell'Unità d'Italia. Da quest'anno Pozzallo all'Opera nel Mondo ha il patrocinio dell'università di Bologna e, dedicando quest'edizione a Patrick Zaki e alla memoria di Giulio Regeni, "ribadisce il rifiuto di ogni intolleranza e l'apertura al dialogo". (ANSA).