Sicilia:ddl povertà;Miccichè,non si cerchi il pelo nell'uovo

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - "Il ddl povertà varato dall'Ars è una risposta alla domanda di aiuto di chi è in difficoltà.

Adesso cerchiamo di non trovare peli nell'uovo tanto per bloccarlo, se ci sono problemi reali si trovano le soluzioni".

Lo ha detto il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, alla conferenza stampa organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio a Palermo sul disegno di legge contro la povertà e l'esclusione sociale che nei prossimi giorni diventerà legge a tutti gli effetti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

"Siamo di fronte alla situazione più difficile vissuta a livello economico dal dopoguerra a oggi - ha spiegato Miccichè - è un segnale di attenzione nei confronti di un problema che non va sottovalutato e che rischia di aumentare nei suoi numeri.

Sant'Egidio, Caritas, Biagio Conte e così via ci dicono che c'è la creazione di una nuova classe di povertà, di chi prima donava la busta di latte e ora va a chiederla. La situazione attuale in tempo di pandemia non mi consente di essere ottimista". (ANSA).