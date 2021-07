Porti: nell'area del Castello a Mare nascerà museo immersivo

(ANSA) - PALERMO, 09 LUG - Nell'area ex Sailem, nel parco archeologico Castello a Mare, al Porto di Palermo, nascerà uno spazio culturale con un museo digitale e interattivo (museo immersivo), con un'area merchandising e un caffè letterario.

Il progetto l'ha presentato Porta Felice srl, organizzatrice dell'evento "Le Vie dei Tesori", che è stata l'unica società a partecipare all'avviso dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale (AdSP), scaduto lo scorso 7 luglio, sul rilascio della concessione demaniale delle aree per 25 anni.

Lo spazio destinato alla conservazione e fruizione del patrimonio culturale delle vestigia del Castello a Mare - al momento in concessione alla Top Cucina Eventi - comprende il manufatto ex Sailem di 362 metri quadrati e un'area esterna di 1.052 metri quadrati. Il progetto della società Porta Felice, si inquadra nel più ampio procedimento di riqualificazione del Molo Trapezoidale avviato dall'AdSP e che potrebbe rafforzare la candidatura dell'area del Castello a Mare come prossimo sito Unesco. Con il museo nascerà pure uno spazio culturale, che ospiterà la programmazione costante di eventi e di appuntamenti culturali, anche negli spazi esterni, con percorsi e attività interattive dedicate ai bambini. Si va dal coinvolgimento delle scuole, con i laboratori, al caffè letterario, sale multimediali e servizi turistici; tour in barca e la riproduzione a grandezza naturale di una galera, ormeggiata stabilmente nelle vicinanze del museo, che costituirà un'attrazione per cittadini e turisti.

Inoltre, calendari settimanali, con presentazioni di libri, piccoli concerti, mostre. (ANSA).