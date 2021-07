Migranti: Ocean Viking arrivata al porto di Augusta

(ANSA) - SIRACUSA, 09 LUG - E' arrivata stamane al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee con 572 migranti a bordo, salvati al largo della Libia. In questo momento sta ormeggiando alla banchina dove è pronto il personale dell'Usmaf (sanità marittima) per salire a bordo per i controlli sanitari. Successivamente saranno i minori i primi a scendere per l'identificazione; la Prefettura procederà poi al trasferimento nei centri di accoglienza. Come protocollo saranno eseguiti i tamponi a tutti i migranti che sono stati soccorsi in sei operazioni di salvataggio. Al momento in rada però non è presente nessuna nave quarantena. Quindi è probabile che bisognerà attendere prima lo sbarco e l'identificazione. (ANSA).