Furbetti del cartellino: sindaco Palermo,saremo parte civile

(ANSA) - PALERMO, 09 LUG - "Esprimo un forte apprezzamento al comando provinciale della Guardia di Finanza per l'operazione 'Timbro libera tutti'. Che mette in luce uno spaccato di una realtà che grava sul corretto funzionamento dei servizi alla città. Per questo l'amministrazione comunale si costituirà parte civile". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

(ANSA).