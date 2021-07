Furbetti del cartellino: indagato padre 'Angela da Mondello'

(ANSA) - PALERMO, 09 LUG - Tra gli indagati accusato di essere un furbetto del cartellino colpito dall'obbligo di dimora c'è anche Isidoro Chianello, 60 anni, padre di Angela, diventata famosa come "Angela da Mondello" per la frase "non ce n'è Coviddi". Un'affermazione che è poi diventata un tormentone nel periodo della pandemia e anche una canzone. La donna ha avuto un periodo di celebrità anche sui social. I suoi profili hanno collezionato fino a 100 mila follower. La donna è apparsa più volte in trasmissioni televisive. (ANSA).