Europei: L. Orlando, no a maxischermi serve responsabilità

(ANSA) - PALERMO, 09 LUG - "Niente maxi schermi all'aperto per spingere le persone a seguire la partita in ristoranti, pub, luoghi d'incontro controllati con capienza limitata". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel corso di un'intervista a Radio Cusano Campus. "Al termine della partita - ha spiegato - siamo con le forze dell'ordine pronti ad interventi di alleggerimento della tensione, ma ovviamente qualunque ordinanza rischia di essere inutile se non c'è senso di responsabilità da parte della cittadinanza. L'alternativa sarebbe il lockdown, ma visto che non è questa la strada scelta dal governo, faccio appello al senso di responsabilità da parte di ciascuno: abbiate cura della vostra salute". (ANSA).