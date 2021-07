Droga: 1,2 kg marijuana e tre pistole in garage, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 09 LUG - Carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 39enne per porto e detenzione di armi clandestine, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione ed introduzione di monete falsificate. Durante una perquisizioni in un garage e nell'abitazione dell'uomo, militari dell'Arma, complessivamente sequestrato, tre pistole semiautomatiche, due cal. 7,65 e una cal. 6,35, senza numero di matricola, 120 cartucce, 1,2 chilogrammi di marijuana, materiale per il confezionamento della droga, due bilance di precisione edue banconote contraffatte da 50 euro. Le armi saranno inviate al Ris di Messina per le opportune indagini tecnico balistiche. L'arrestato è stato condotto in carcere. (ANSA).