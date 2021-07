Comuni:Catania,cittadinanza onoraria a 62/o Fanteria Sicilia

(ANSA) - CATANIA, 09 LUG - "Il sindaco, nel riconoscere il grande e valoroso contributo dato a tutela della sicurezza della nostra comunità cittadina, conferisce al 62° Reggimento Fanteria 'Sicilia' la Cittadinanza onoraria in occasione del centosessantesimo anno dalla Costituzione dell'Unità d'Italia".

E' quanto si legge nella pergamena di conferimento della cittadinanza onoraria che il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha consegnato in Municipio, insieme con l'elefantino d'argento, al comandante della brigata meccanizzata Aosta, generale Giuseppe Bertoncello, affiancato dal comandante del 62esimo Reggimento fanteria Sicilia, colonnello Paolo Divizia. "E' un grande piacere ma anche un altrettanto dovere - ha detto il sindaco Pogliese - esternare un sincero sentimento di gratitudine per quello che voi avete fatto all'interno del nostro contesto territoriale. Avete servito la vostra divisa, avete servito la nostra nazione e il nostro territorio con eccezionale professionalità, con grande spirito di abnegazione, anche in occasione di alcuni eventi drammatici che la nostra comunità ha vissuto. Mi riferisco a eventi come il terremoto, le alluvioni: voi avete fatto sentire la vostra vicinanza concreta, ventre a terra, con grande spirito di abnegazione. L'operazione Strade sicure è un'altra splendida pagina che avete contribuito a scrivere e per la quale noi tutti abbiamo percepito gratitudine da parte della nostra popolazione".

"Signor sindaco - ha sottolineato il generale Bertoncello - è con profondo orgoglio e anche commozione, perché comando questa unità solo da nove mesi, che ricevo questa onorificenza a nome e per conto del 62° reggimento fanteria. Posso dire senza timore di smentita che ho persone, uomini, militari che ci mettono veramente il cuore in quello che fanno. Quella catanese è una realtà del tutto particolare, e francamente dico anche che è unica nel suo genere per la bellezza del territorio, per essere vera pietra incastonata alle pendici dell'Etna che vi deve rendere orgogliosi di quello che avete: gente come me che per la prima volta l'ha vista ne è rimasta entusiasta e ammirata. Il 62° reggimento non smetterà di contribuire alla sicurezza e al buon nome della città di Catania (ANSA).