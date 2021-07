Un monolite e serie biscotti per ricordare Sebastiano Tusa

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - Un monolite per ricordare il compianto Sebastiano Tusa e una "limited edition" di biscotti vegani, vere e proprie opere d'arte con i più importanti e storici simboli della Sicilia, per celebrare l'isola e il suo Mediteraneo e per sostenere un'iniziativa benefica. È il progetto dell'artista Tiziana Serretta, in collaborazione con Nadia Speciale/Barbera & Partners, promosso dalla Regione Siciliana e Soprintendenza del Mare, che sarà presentato il prossimo 28 luglio alle 18, a Palermo, nella sede della Soprintendenza del Mare, e vedrà la partecipazione, oltre che della Serretta, anche dell'assessore regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, della Soprintendente del Mare Valeria Li Vigni, di Nadia Speciale e dello scultore Giacomo Rizzo, che completera', nel corso della presentazione, la realizzazione del monolite "Egadi" in ricordo di Tusa. Come tutti i progetti d'arte e cultura di Tiziana Serretta, che ha ottenuto diversi riconoscimenti anche internazionali, uno su tutti l'accreditamento all'ONU per i progetti di Agenda 2030, quest'ultimo dal titolo "Il Gusto dell'Arte" ha anche un'importante valenza sociale e solidale. Infatti il ricavato della vendita del monolite e dei biscotti artigianali, creati rigorosamente a mano da Paolo Forti, sarà devoluto per l'implementamento con didascalie in braille per ipovedenti di uno degli itinerari nell'arcipelago delle Egadi. Tra i diversi simboli storici raffigurati sui biscotti ce ne sono due in particolare: l'elmo romano e la fenice, raffigurata dalla doppia testa di uccello di fuoco e dell'antico simbolo della trinacria, che rappresenta una Sicilia forte, che risorge sempre dalle ceneri nonostante le innumerevoli dominazioni subite. (ANSA).