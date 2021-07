Traviata in scena al Verdura di Palermo per stagione Massimo

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - Va in scena al Teatro di Verdura per l'estate del Teatro Massimo "La traviata" di Giuseppe Verdi, con l'atteso debutto a Palermo di una delle più importanti dive nere del mondo dell'opera Pretty Yende. Venerdì 9 e domenica 11 luglio, alle 21.15 andrà in scena il melodramma in tre atti, tratto dal dramma La dame aux camélias di Alexandre Dumas (figlio) su libretto di Francesco Maria Piave. E sarà una diva internazionale come Pretty Yende, il soprano sudafricano di origini zulu, a interpretare la coraggiosa e "sempre libera" protagonista dell'opera che racconta la contrapposizione tra la libertà di amare e le rigide e mortifere convenzioni sociali che non contemplano la passione. Ritorna come Germont il baritono Simone Piazzola, che al Teatro Massimo aveva già lasciato il segno in questo ruolo, mentre David Astorga sarà l'amato Alfredo. Dirige l'Orchestra, il ventottenne Michele Spotti che il pubblico ha già apprezzato a Palermo, nello Stabat Mater di Rossini trasmesso in streaming qualche mese fa.

La mise en espace è di Ludovico Rajata, che cura anche il progetto visivo insieme a Francesco Zito. L'animazione digitale è di Fabiola Nicoletti. I costumi sontuosi e gli elementi di scena, firmati sempre da Francesco Zito, sono quelli dell'allestimento con cui il Teatro Massimo è andato in tournée con grande successo in Giappone nel 2017. Le luci sono di Giuseppe Di Iorio, le coreografie di Carmen Marcuccio.

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro Massimo, Maestro del Coro Ciro Visco, direttore del Corpo di Ballo Davide Bombana.

