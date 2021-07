Periferie culturali, fotografie su centro storico a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - Arriva negli spazi di Al Fresco giardino e bistrot (vicolo Brugnò 1 a Palermo) la terza tappa della rassegna fotografica curata da Salvo Gravano "Gira, foto e firria". A esporre le proprie immagini in questo terzo appuntamento con la fotografia, dopo Giovanni Franco e Igor Petyx, saranno Marcello Mussolin e Marcello Troisi, fondatori del blog Palermo Felicissima.

Il 10 luglio 2021 alle 18 è prevista l'inaugurazione della mostra "Periferie culturali". Il lavoro di Mussolin e Troisi parte da una domanda sulle periferie: al di là della teorie e delle definizioni enciclopediche, cosa sono nella realtà? "Saranno le fotografie a rispondere in primis al quesito: una raccolta di immagini che si concentra sul centro storico di Palermo e sui suoi abitanti, che possono risultare anche presuntuosi e orgogliosi, arroganti e generosi. In un contesto multietnico espresso da gesti e parole di un dialetto nato da una mescolanza storica, testimonianza del fatto che la periferia non è un luogo, ma un modo di essere", affermano gli autori.

L'esposizione sarà visitabile durante gli orari di apertura del bistrot (da mercoledì a domenica, dalle 16.30 a mezzanotte) fino al 28 luglio 2021. (ANSA).