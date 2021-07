Fotografia: "Sante ma donne", scatti di Sodaro a Enna

(ANSA) - ENNA, 08 LUG - "Sante ma donne" è il titolo della mostra fotografica del catanese Gianluca Sodaro che si inaugura oggi pomeriggio alle 19;30 in Piazza Coppola a Enna con la direzione artistica di Paolo Gagliardi . L'esposizione, che sarà visitabile tutti i giorni dalle 11,30 alle 13:00 e dalle 18:30 alle 21;30, si inserisce nell'ambito delle iniziative di "èVento di Cultura 2021" del Comune di Enna. "Il tema della Madonna, con e senza Bambino, è tra i più antichi e diffusi nell'arte cristiana - dice Sodaro - Partendo dal presupposto che nel Medioevo il termine madonna era anche un titolo d'onore che si usava rivolgendosi a una donna o parlando di essa, ho voluto spogliare la parola stessa del suo significato specificatamente religioso per ribaltarlo secondo la mia visione. Di quel tema artistico ho cercato di mantenere la sacralità applicandola alle donne che ho incrociato per la mia strada. La mostra "Sante ma donne" è stata già esposta nel FotoFever Photography a Parigi.

