Vaccinitour, viaggio nel palermitano per immunizzare persone

Il camper con i medici Usca scalda i motori. Prima uscita ufficiale per #VacciniTour, il viaggio della struttura commissariale nei paesi del Palermitano per immunizzare il più possibile. Oltre all'hub della Fiera del Mediterraneo, dove si vaccina a pieno regime, l'Ufficio del commissario all'emergenza Covid di Palermo vuole assicurare una modalità di immunizzazione alternativa e più immediata: portare il vaccino alle persone.

Oggi in circa 200 si sono presentati per la prima tappa di #VacciniTour a Trappeto. Due persone con difficoltà di deambulazione sono state vaccinate a domicilio. Dalle 10 alle 18 la scuola Danilo Dolci si è riempita di vaccinandi di tutte le età: dai minorenni - la vaccinazione è aperta a partire dai 12 anni in su - agli anziani. Seconda tappa ad Altofonte "Molti, più della metà, erano cittadini over 60 - ha spiegato il commissario Covid di Palermo, Renato Costa -. È il target cui più si rivolge la missione #VacciniTour: andare a trovarli anche a casa, se necessario, come ricordato nei giorni scorsi dalla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, per cercare di far capire che immunizzarsi è importante e non bisogna abbassare la guardia. Questa prima tappa del #VacciniTour a Trappeto è un successo doppio. Primo: perché i cittadini hanno partecipato in massa. Secondo: per l'adesione massiccia degli ultrasessantenni. Il che dimostra che non è vero che non vogliono vaccinarsi: lo fanno volentieri, se viene loro offerta un'opportunità".

#VacciniTour è solo una delle iniziative messe in campo di recente dalla struttura commissariale per la gestione dell'emergenza Covid a Palermo, nel solco dell'invito della Regione Siciliana a rendere la campagna vaccinale sempre più a chilometro zero, contando sul lavoro delle Usca. Obiettivo: offrire agli utenti la più ampia gamma di soluzioni.

Dall'immunizzazione all'hub della Fiera del Mediterraneo, al vaccino a domicilio nei paesi della provincia, ma anche nei ristoranti, nei locali della movida, nei supermercati, come previsto dal protocollo recentemente siglato con Confcommercio.

