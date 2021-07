Cinema: al via riprese tra Palermo e Terrasini di "Ciurè"

(ANSA) - PALERMO, 07 LUG - Ciak, si gira. Via alle riprese di Ciurè, il film dedicato alla tematica dell'omotransfobia che vede Matranga e Minafò, per la prima volta in veste non comica, dietro le quinte. I due attori palermitani, infatti, hanno raccolto la sfida e saranno i produttori (con Sicilia Social Star insieme a Tnm Produzioni e Rebel Alliance - Compagnia del Marketing) del lungometraggio indipendente di genere drammatico che sarà girato interamente tra gli spazi interni del Convento Cabaret e la periferia, il centro storico e le spiagge di Palermo e Terrasini. Il film è diretto dal regista esordiente Gianpiero Pumo. Nel cast tra gli altri, anche Maurizio Bologna.

Il film, che sarà distribuito in autunno, sarà girato interamente in dialetto siciliano e racconterà la storia di uno spaccaossa per "necessità" e di una ballerina transessuale. "La tematica e lo stile di Ciurè portano subito ad un'idea festivaliera legata al panorama internazionale - raccontano Matranga e Minafò -. Il sapore del film vuole essere quello apprezzato al Sundance, a Cannes o, ancora, alla Berlinale. Il nostro obiettivo è quello di far partecipare Ciurè a questi festival prima di puntare alla sala o all'on demand. Anche il dialetto palermitano utilizzato senza paura, spesso stretto e sottotitolato, vuole dare un colore all'opera tanto apprezzabile a livello regionale quanto internazionale". Intanto si cercano comparse senza alcuna esperienza. Per candidarsi è possibile mandare una mail a: produzione.ciure@gmail.com. (ANSA).