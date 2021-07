Bancarotta: in otto a giudizio, anche padre sindaco Catania

(ANSA) - CATANIA, 07 LUG - Si terrà il 13 aprile 2022 davanti la prima sezione penale del Tribunale di Catania la prima udienza del processo per alcuni casi di bancarotta scaturito dall'inchiesta 'Pupi di pezza' della Procura distrettuale su indagini della guardia di finanza. Tra gli imputati anche Antonio Pogliese, commercialista titolare di uno dei più noti studi della città, padre del sindaco Salvo, completamente estraneo alla vicenda. L'accusa gli contesta operazioni fraudolente per centinaia di milioni di euro. Il Gup Luigi Barone ha disposto il rinvio a giudizio anche di Michele Catania, Nunziata Conti, Antonino Grasso, Salvatore Pennisi, Antonella Scarso, Rosario Siscaro e Antonio Vitellino. Hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato Alfio Sciacca e di fare ricorso al patteggiamento Concetta Galifi, Rosario Patti, Enrico Virgillito e Salvatore Virgillito. La loro posizione sarà valutata dal Gup nella prossima udienza, fissata per il 12 ottobre. (ANSA).