Alesi cittadino onorario di Alcamo, accoglienza tra Ferrari

(ANSA) - ALCAMO, 07 LUG - Jean Alesi è cittadino onorario di Alcamo. La cerimonia si è svolta presso l'atrio dell'ex Collegio dei Gesuiti, dove si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria, presieduta da Baldo Mancuso. Ad Alcamo l'ex pilota di Formula Uno è arrivato col papà Franco, oggi 81enne e il figlio John di 12 anni. In piazza Ciullo non è mancata l'accoglienza nel segno del Cavallino rampante. La 'Scuderia Club Ferrari' ha schierato dieci Ferrari di varie epoche e come omaggio ad Alesi hanno acceso tutti i motori al passaggio dell'ex pilota.

"Sono legato alle mie radici. Non mi sarei mai aspettato un giorno di entrare in Comune per ricevere questo altissimo premio. Per me è la prima che varco la porta del Comune. Mi sento più che felice, mi sento super eccitato", ha detto Jean Alesi. (ANSA).