Sicilia: Musumeci a Mazara del Vallo,vertice su lavori porto

(ANSA) - PALERMO, 06 LUG - La prima tappa della visita del governatore Nello Musumeci, che oggi ha inaugurato a Mazara del Vallo il nuovo collegamento marittimo con Pantelleria, è stata il Palazzo municipale, dove ha incontrato il consiglio comunale riunito in seduta straordinaria dal presidente Vito Gancitano.

All'incontro erano presenti anche il sindaco Salvatore Quinci e la giunta, gli assessori regionali Toni Scilla e Marco Falcone (assente Turano per motivi di famiglia), i deputati Eleonora Lo Curto, Stefano Pellegrino e Sergio Tancredi, e il segretario regionale della Ugl, Giuseppe Messina.

Subito dopo la seduta consiliare, Musumeci ha presieduto in municipio un vertice operativo sul dragaggio del porto e del fiume Mazaro, al quale ha preso parte anche il direttore della Struttura contro il dissesto idrogeologico, Maurizio Croce. Si è concordato di riprendere i lavori al porto-canale entro luglio, dopo un lungo iter burocratico, e di affidare l'incarico di progettazione del dragaggio del fiume, disponendo nel frattempo dei controlli a tappeto sugli scarichi abusivi riversati nel corso d'acqua. (ANSA).