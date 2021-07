Vela: Bruni, Palermo diventi polo internazionale

(ANSA) - PALERMO, 05 LUG - "Vogliamo creare un polo internazionale della vela a Palermo, lanciando una forte collaborazione fra il Circolo velico Sferracavallo, il Lauria e il Circolo della vela Sicilia. A tenere a battesimo l'unione fra i tre circoli sarà la regata internazionale che si terrà a Palermo l'11 novembre. In quella occasione avremo in acqua i foil e tantissimi medagliati". Lo ha detto Francesco Bruni, il timoniere di Luna Rossa nel corso della cerimonia di "bentornato" organizzata al Circolo velico di Sferracavallo in suo onore.

"Saranno barche come quelle della Coppa America - continua Bruni - anche se un po' più piccole. Vogliamo fare diventare questa regata un appuntamento fisso. Non capisco perché a Trieste c'è la Barcolana e a Palermo non riusciamo a creare qualcosa di altrettanto bello, ma magari questa è la volta buona".

Alla serata ha partecipato anche il presidente del Palermo Dario Mirri che ha consegnato una maglia rosanero in ricordo dell'ormai celebre grido "Forza Palermo". (ANSA).