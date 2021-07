Circoli: Vitale nuovo presidente Roggero di Lauria Palermo

(ANSA) - PALERMO, 05 LUG - Andrea Vitale è il nuovo presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria. È stato eletto con il 47 per cento delle preferenze su 1.019 votanti. Guiderà il Circolo nel quadriennio 2021-2024. Questa mattina, nella sede del Circolo, si è svolto il passaggio delle consegne tra il presidente uscente, Giorgio Matracia, e il neo eletto, Andrea Vitale. "Ci proiettiamo al futuro con ottimismo e tanta voglia di fare - commenta Andrea Vitale -. Ci aspetta un quadriennio pieno di sfide. Con i consiglieri che saranno al mio fianco puntiamo a dare continuità alla storia e alla forza del Club Canottieri Roggero di Lauria. Il prossimo anno celebreremo i 120 anni del Sodalizio che dalla sua fondazione è sinonimo di eccellenza in ambito sportivo e culturale. Il mio impegno sarà quello di dare una spinta maggiore allo sport, ai giovani ma anche alle attività sociali, culturali e ricreative del nostro Circolo".

Si è concluso in mattinata lo scrutinio per l'elezione dei consiglieri del Club. Il nuovo direttivo per il quadriennio 2021-2024, che si insedierà sabato 10 luglio, sarà composto dai consiglieri Manfredi Agnello, Silvano Barraja, Fabio Briguglia, Francesco Fecarotta, Giovanni Gatto, Fabrizio Griffo, Lorenzo Mannino, Francesco Marcatajo, Roberto Polizzi, Ernesto Valvo.

(ANSA).