Migranti: robot Guardia Costiera cercherà dispersi naufragio

(ANSA) - AGRIGENTO, 04 LUG - Il robot per la ricerca dei 9 dispersi del naufragio, avvenuto fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione lo scorso 30 giugno, dovrebbe essere operativo a partire da martedì. Il barcone, dopo essersi ribaltato e dopo aver fatto finire in acqua tutti i migranti che vi erano a bordo (7 le donne, una delle quali incinta di 2 mesi, che hanno perso la vita e 46 i superstiti), pare che possa essersi adagiato a circa 60 - 70 metri di profondità. Prima sarà necessario localizzarlo con precisione e poi si potrà procedere a far immergere il robot della Guardia costiera. I sub non sono infatti abilitati a scendere fino a queste profondità.

A pensare all'utilizzo del robot per appurare se i 9 dispersi siano rimasti o meno intrappolati nel relitto è stato il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. La Procura, subito dopo la tragedia, ha infatti aperto un'inchiesta sia sul naufragio che sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

(ANSA).