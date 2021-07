Migranti: nuovo sbarco a Lampedusa, il terzo in poche ore

(ANSA) - AGRIGENTO, 04 LUG - Un barchino con 12 tunisini - ed è stato il terzo sbarco di giornata - è giunto a Lampedusa. Il natante è stato soccorso dalle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. Prima di loro, erano arrivati in 19 e poi in 16 fra cui una donna.

La polizia, dopo il trasferimento di 100 migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle, ha imbarcato altre 31 persone su una motovedetta delle Fiamme gialle che li condurrà sempre a Porto Empedocle. All'hotspot, al momento, restano 260 ospiti. (ANSA).