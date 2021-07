Migranti: 19 tunisini sbarcano a Lampedusa, 356 in hotspot

(ANSA) - AGRIGENTO, 04 LUG - Un barchino, con a bordo di 19 tunisini, è giunto durante la notte a Lampedusa. L'imbarcazione è stata bloccata e sequestrata dai militari della Guardia di finanza.

Il piccolo gruppo è stato portato all'hotspot di contrada Imbriacola dove, all'alba, erano presenti 356 ospiti. In mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, in 100 verranno trasferiti con il traghetto di linea Sansovino a Porto Empedocle.

Ieri, sull'isola, si erano registrati 12 sbarchi con un totale di 342 persone, in 316 - sempre nella giornata di ieri - erano stati imbarcati sulla nave quarantena Atlas. (ANSA).