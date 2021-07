Vaccini: dosi al mare, al supermercato, al ristorante

(ANSA) - PALERMO, 02 LUG - Vaccinare nei lidi, nei supermercati, nei ristoranti. Ma anche attivare corsie speciali alla Fiera del Mediterraneo per i dipendenti delle aziende che vogliono immunizzarsi dal Covid in orario di lavoro o a qualsiasi orario del giorno e della notte. Si chiama #NoVacciniNo[Ri]parti la nuova iniziativa per rilanciare la campagna vaccinale a cominciare dalle categorie produttive. Una corsa all'immunizzazione per ricordare che non c'è vera ripartenza, anche economica, senza vaccinazione di massa.

Il progetto nasce da un protocollo d'intesa siglato oggi tra Confcommercio Palermo e la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus della Città metropolitana di Palermo.

"Abbiamo accolto con entusiasmo l'invito a collaborare fattivamente - dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo - per dare un ulteriore slancio alla campagna di vaccinazione, sensibilizzando le migliaia di aziende affiliate a Confcommercio Palermo per contribuire a svolgere un'azione capillare su tutto il territorio della provincia di Palermo..

Grazie alla nostra rete di migliaia di imprenditori e negozianti faremo tutto ciò che è possibile per invogliare i nostri dipendenti, i familiari e anche i clienti dei nostri negozi a superare eventuali resistenze e a sottoporsi al vaccino in tempi rapidissimi e senza code".

"La campagna vaccinale è arrivata a una fase cruciale - spiega il commissario Covid di Palermo, Renato Costa -. Si tratta di raggiungere gli indecisi e chi ha ancora resistenze.

La collaborazione con Confcommercio, un modello replicabile anche con altre realtà associative, ci permetterà di mettere in sicurezza un'ampia platea di persone che, come lavoratori, sono particolarmente esposti ai rischi economici e sanitari della pandemia". (ANSA).