Senza esito ricerche migranti dispersi naufragio Lampedusa

(ANSA) - PALERMO, 02 LUG - Per il terzo giorno dopo il naufragio del barcone con migranti, verificatosi fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione in cui sono morte sette donne, vanno avanti le ricerche degli eventuali dispersi: 9, secondo le testimonianze raccolte dalla polizia dai superstiti; 10 secondo l'Unicef. Perlustrazioni del tratto di mare, dove il barcone si è ribaltato, che sono però ancora senza alcun esito. Non si sono registrati sbarchi durante la notte. L'ultimo approdo - ed è stato il quarto della giornata - di un barchino, con a bordo 12 tunisini, bloccato dalla motovedetta della Guardia di finanza, è di ieri sera tardi. Sono 101 i migranti che sono stati imbarcati sul traghetto di linea "Sansovino" che giungerà in serata a Porto Empedocle. A disporre il nuovo trasferimento del gruppo ospite dell'hotspot di Lampedusa è stata la Prefettura di Agrigento. Nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola restano, per il momento, 425 persone. La Prefettura sta inoltre pianificando l'imbarco - che dovrebbe avvenire in giornata - sulla nave quarantena Aurelia di altri 40 migranti.

(ANSA).