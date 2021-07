Rifiuti: Rap, a Palermo domenica fine emergenza

(ANSA) - PALERMO, 02 LUG - "Da diversi giorni siamo impegnati in assetto straordinario per raccogliere e portare in discarica i rifiuti accumulatisi in parecchie vie della città. Rap ha messo in campo squadre straordinarie e soprattutto da lunedì tre ditte private". Lo afferma una nota della Rap, l'azienda risorse ambiente Palermo "La situazione si sta pian piano normalizzando - dice l'amministratore Unico Girolamo Caruso -. Delle 900 tonnellate che ad inizio settimana erano rimaste su strada, oggi , a mezza mattinata, ne restano per strada circa 200 tonnellate, pari al 20% dell'arretrato accumulatosi".

"Riteniamo - conclude Caruso - che già domani il residuo sarà solo di 100 tonnellate e domenica, a meno di imprevisti, dovremmo finalmente tornare alla normalità". (ANSA).