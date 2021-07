Massimo inaugura stagione estiva al Teatro di Verdura

(ANSA) - PALERMO, 02 LUG - La stagione estiva del Teatro Massimo di Palermo si sposta al Teatro di Verdura e inizia domenica 4 luglio, alle 21,15 con un programma dedicato a due tra i più grandi compositori russi: Il celebre concerto n.2 per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov e la cantata tratta dal film Alexsandr Nevskij, di Sergej Prokofiev.

Il secondo concerto di Rachmaninov è il più amato e famoso dei quattro concerti scritti dal compositore russo. "Il concerto perfetto - lo definisce Omer Meir Wellber, il direttore musicale del teatro - che per la serata inaugurale sarà sul podio, per il dialogo magico tra l'orchestra e lo strumento solista, e per la sua energia romantica che ne fa uno dei brani più amati dal pubblico. Abbiamo scelto due compositori russi, entrambi esuli, Rachmaninov e Prokofiev. Rachmaninov riesce a fuggire agli inizi della Rivoluzione d' ottobre, riparerà negli States dove rimarrà per il resto della sua vita, divenendo cittadino onorario. Sono due compositori accomunati dalla nostalgia della patria, dalla difficoltà di inventarsi un'altra vita, di imparare un'altra lingua. Due grandissimi musicisti che hanno avuto una vita travagliata, soprattutto Sergej Prokofiev che decise di tornare in Unione Sovietica, ma il regime stalinista lo sottoporrà a una persecuzione, la moglie verrà arrestata e deportata in Siberia.

Prokofiev morirà nella più assoluta povertà. Durante la cantata vedrete nel film una donna che si aggira tra i cadaveri, immagina l'identità di quegli uomini che hanno dato la vita, con la più triste consapevolezza del prezzo che si paga in ogni guerra".

Daniel Ciobanu è il solista, il giovanissimo pianista rumeno, già molto apprezzato in ambiente internazionale, dopo aver vinto il secondo premio del concorso Arthur Rubinstein a Tel Aviv. Reazioni entusiaste, come da anni non si vedeva, lo hanno accolto al suo debutto alla Carnegie Hall di New York e in altri teatri del mondo.

Il direttore artistico del Massimo, Marco Betta, commenta l'idea di inaugurare la stagione estiva con una serata russa: "La ricchezza dei colori e degli sguardi delle composizioni dei due immensi compositori russi è veramente immensa e la grande forma classica del concerto di Rachmaninov si coniuga con la novità della cantata di Prokofiev, dove la musica si fonde con la nuova arte del cinema. Poi i compositori dei primi del 900 tendono quasi sempre a essere in fuga, malinconia e grandezza si mescolano insieme. Prokofiev opera un fortissimo rinnovamento nel campo dell'armonia e del ritmo, morirà nello stesso giorno di Stalin e la notizia venne occultata per non oscurare l'altra, più importante morte. Ma per noi, intendo tutto lo staff del teatro, resta importante quel rampicante di fili che considera l'anima segreta della musica, la sua tensione tecnica e la sua espressività, e l'impatto sociale che ha avuto nel suo tempo." (ANSA).