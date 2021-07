"Fiera mediterranea del cavallo", al via ad Ambelia

L'inno d'Italia e l'inno della Regione Siciliana Madreterra suonati dalla Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, l'Inno alla gioia di Beethoven eseguito dall'orchestra e dal coro di ragazzi dell'associazione Musicainsieme a Librino e uno spettacolo equestre hanno aperto la terza edizione della "Fiera mediterranea del cavallo", che si svolgerà sino a domenica 4 luglio al Centro equestre di Ambelia, nel Calatino in provincia di Catania. La manifestazione è organizzata dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico di Fieracavalli di Verona.

"Puntiamo - ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci - a fare del Centro di Ambelia il più prestigioso impianto per gli sport equestri nel centro-sud d'Italia e inserire la Sicilia nel circuito internazionale, generando ricadute importanti per lo sviluppo di questa parte dell'Isola.

La terza edizione della 'Fiera mediterranea del cavallo', che vede coinvolti ben cinque assessorati regionali e assicura tre giorni di festa per appassionati e visitatori, è una ulteriore tappa del percorso avviato dalla Regione per incentivare il turismo sportivo e offrire nuove opportunità di sviluppo a questo territorio ricco di arte e cultura".

All'apertura della manifestazione presenti anche gli assessori regionali allo Sport, Manlio Messina, all'Agricoltura e Sviluppo rurale, Toni Scilla, alle Politiche sociali, Antonio Scavone, ai Beni culturali e all'Identità siciliana, Alberto Samonà, all'Energia e Servizi di pubblica utilità, Daniela Baglieri, la principessa Caterina Grimaldi di Nixima, presidente dell'Istituto di incremento ippico per la Sicilia, i prefetti di Catania e Siracusa, Maria Carmela Librizzi e Giusi Scaduto, il generale Maurizio Angelo Scardino, comandante del presidio militare regionale, il vescovo di Caltagirone, monsignor Calogeri Peri, i sindaci del comprensorio e le altre autorità militari e civili.