Droga: blitz Polizia a Messina, 11 misure cautelari

(ANSA) - MESSINA, 02 LUG - Oltre 80 agenti della Polizia sono stati impegnati in una operazione antidroga che ha portato all'esecuzione di 11 misure cautelari. L'inchiesta, denominata "Knock down", è l'epilogo di recenti indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, su una organizzazione criminale di trafficanti di stupefacenti.

L'azione investigativa ha preso il via dopo un violento pestaggio che, a novembre del 2018, vide coinvolto un giovane picchiato da più persone. Da subito, le indagini si sono indirizzate sulla malavita del quartiere di Santa Lucia sopra Contesse e si sono sviluppate scandagliando le dinamiche criminali, soprattutto nell'ambito del traffico di droga. La Mobile, guidata da Antonio Sfameni, ha accertato che l'aggressione era stata causata da un debito contratto per il mancato pagamento di un quantitativo di droga. (ANSA).