Barbara De Rossi, vorrei recitare in ruoli da cattiva

(ANSA) - SALINA, 02 LUG - "In 45 anni di carriera ho recitato in molti film, serie e fiction e a teatro. Ho sempre avuto ruoli di personaggi positivi, vorrei recitare in ruoli da cattiva per provare almeno una volta. Certi 'cattivi' tra l'altro possono anche risultare simpatici". A dirlo Barbara De Rossi, al Marefestival a Salina dopo aver ricevuto il premio intitolato a Massimo Troisi. "Credo che artisti come lui ne nascano uno al secolo, perché era uno dei pochi che sapeva coniugare la comicità con un'intensa profondità attoriale ricca di sfumature che non sempre erano comiche. Era un attore completo e unico", afferma. "Massimo - prosegue De Rossi - era molto talentuoso: si può dire tranquillamente che era il degno erede di Totò. Eravamo molto amici, lo conoscevo da quando avevo vent'anni perché partecipavamo alle partite della nazionale cantanti, io come madrina e lui anche se non giocava era sempre presente". "Ho un bel ricordo del film Il postino - aggiunge De Rossi - che è stato girato qui ed è un film magnifico, uno di quelli che restano nella storia". (ANSA).