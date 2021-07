Ambiente: sequestrata a Prizzi discarica abusiva

(ANSA) - PRIZZI, 02 LUG - La guardia di finanza ha sequestrato a Prizzi (Palermo) una discarica abusiva. I militari , hanno individuato nell'area di circa mille metri quadrati, serbatoi e lastre di eternit non integre per 500 chili, sfabbricidi per circa 2.500 chili, pneumatici, scarti plastici e metallici, bottiglie di vetro, una grossa cisterna in ferro e 2 recipienti in metallo con 4 mila litri di catrame liquido. In tutto13 mila chili di rifiuti speciali. (ANSA).