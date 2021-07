Massimo Youth Orchestra inaugura stagione formazioni giovanili

(ANSA) - PALERMO, 01 LUG - Saranno gli Archi della Massimo Youth Orchestra, guidati da Michele De Luca, a inaugurare, il 2 e il 3 luglio alle 20.00, nell'Atrio di Palazzo Sant'Elia, la stagione di concerti proposti dalla Fondazione Teatro Massimo e dalla Fondazione Sant'Elia, in virtù di un accordo di cooperazione tra le istituzioni, siglato tra la Città Metropolitana di Palermo e il Teatro Massimo. Dieci concerti che vedranno impegnate, oltre alla Massimo Youth Orchestra, le formazioni giovanili del Teatro: la Cantoria, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno. Si comincia venerdì 2 e sabato 3 luglio con gli Archi della Massimo Youth Orchestra, la più recente tra le formazioni giovanili del Teatro Massimo, composta da giovani tra i 16 e i 23 anni, diretti da Michele De Luca, con un programma che presenta in apertura il Concerto grosso per la notte di Natale di Arcangelo Corelli, una delle composizioni più note del barocco strumentale italiano, per passare poi al Novecento con il notissimo e struggente Adagio per archi di Samuel Barber. Di nuovo Settecento con il Concerto in Do maggiore di Antonio Vivaldi, che vede solista al mandolino il giovane Salvatore Sclafani, e si prosegue con il Divertimento in Re maggiore K 136 di Mozart. Nel finale, omaggio ad Ennio Morricone con pagine dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso.

Il calendario degli appuntamenti prosegue poi con cadenza settimanale fino al 31 luglio e vedrà impegnati, il 9 e 10 luglio la Cantoria, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno, diretti da Salvatore Punturo . Il 16 e 17 luglio saranno nuovamente i giovani musicisti della Massimo Youth Orchestra diretti da Michele De Luca ad esibirsi. Il 23 e 24 luglio 2021 è la volta dell'Ensemble di ottoni e dell'Ensemble di percussioni della Massimo Youth Orchestra. Appuntamento conclusivo il 30 e 31 luglio con la Brass Band della Massimo Youth Orchestra diretta da Michele De Luca. (ANSA).