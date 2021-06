Teatro: Bengala a Palermo, in scena il nuovo spettacolo del Biondo

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - Bengala a Palermo, il nuovo spettacolo del Teatro Biondo, scritto da Daniela Morelli e diretto da Marco Carniti, debutta in prima nazionale sabato 3 luglio, alle ore 20.30, nell'atrio di Palazzo Belmonte Riso di Palermo, sede del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea della Sicilia. Repliche fino all'11 luglio.

In scena Stefania Blandeburgo, Mario Incudine, Luigi Tabita, Erika Urban e una compagnia multietnica composta da Aurora Cimino, Priyanka Datta, Bandjougou Diawara, Alexsia Edman, Jean-Mathieu Marie, Salvatore Lupo, David Marzi, Giuseppe Provinzano.

Le musiche originali di Mario Incudine sono eseguite dal vivo dallo stesso autore e da Lavinia Mancusi e Antonio Vasta. Le scene sono state ideate dal regista insieme agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Palermo coordinati da Valentina Console; i costumi sono di Ottavio Anania e le luci di Marco Santoro.

I video dello spettacolo sono stati realizzati da Camilla Iannetti e Federico Savonitto in collaborazione con la sede siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Bengala a Palermo è la storia di una famiglia indiana e della sua integrazione nella città di Palermo. Al centro della vicenda è la storia d'amore tra una giovane bengalese e un ragazzo palermitano, una specie di Romeo e Giulietta dei nostri tempi.

Ma è anche un atto d'amore per le tradizioni e i rituali di culture diverse che si confrontano. L'autrice Daniela Morelli e il regista Marco Carniti hanno immaginato una storia corale con diversi personaggi, arricchita dalle musiche originali di Mario Incudine, frutto di uno studio sulle tradizioni popolari siciliane e la cultura bengalese. Tutto ruota intorno alle vicende di una famiglia di commercianti bengalesi: Kalua e Ara, padre e madre, la figlia Deeti di ventidue anni, il figlio Basant di venti e Shaila, quattordicenne nata a Palermo. (ANSA).