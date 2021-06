Migranti: naufragio Lampedusa, fra dispersi anche bambini

(ANSA) - AGRIGENTO, 30 GIU - Potrebbero essere per la maggior parte bambini i dispersi del naufragio registratosi all'alba fra Lampedusa e Lampione. E' quanto emerge dalla testimonianza dei 46 superstiti. All'appello mancherebbero 9 persone: gente finita in mare perché alla vista delle due motovedette della Guardia costiera, ancor prima che iniziasse il soccorso, i migranti si sono spostati quasi tutti su una fiancata. Mentre le ricerche in mare aperto sono in corso ad opera delle motovedette di carabinieri, Capitaneria e guardia di finanza, all'hotspot si stanno ascoltando - l'attività investigativa è stata affidata dal procuratore capo Luigi Patronaggio alla Squadra mobile e ai militari delle Fiamme gialle - i superstiti anche per comprendere chi effettivamente manca all'appello. Più migranti, nonostante la grande confusione e lo stato di choc, segnalerebbero la mancanza - fra i superstiti - di alcuni bambini. (ANSA).